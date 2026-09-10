Тактический онлайн-шутер Wardogs вышел в раннем доступе

10 сентября состоялся релиз онлайн-шутера Wardogs в раннем доступе. Игру уже можно приобрести в Steam — для российских аккаунтов она недоступна.

Видео доступно на YouTube-канале BULKHEAD. Права на видео принадлежат Bulkhead.

Одной из главных особенностей проекта стало участие трёх команд по 33 пользователя в каждой — всё это в одном матче. Группам предстоит сражаться за контроль территорий на больших картах. Перед каждым возрождением пользователю необходимо покупать патроны и снаряжение. Кроме того, в шутере доступны транспорт и возведение баз.

Разработчиками Wardogs выступила студия Bulkhead. Авторы сообщили, что продажи проекта уже достигли 1 млн копий ещё до выхода в раннем доступе. Пиковый онлайн шутера превысил 285 тысяч игроков. Дата выхода полноценной версии игры пока неизвестна.