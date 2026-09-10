«Эта победа была чудом». Thorin — о победе Team Spirit на BLAST Open Porto по CS 2

Журналист и аналитик Данкан Thorin Шилдс прокомментировал победу Team Spirit на BLAST Open Porto 2026 по Counter-Strike 2. По его мнению, несколько игроков команды провели турнир значительно выше привычного уровня.

Торин сравнил статистику игроков Spirit на турнире с их показателями за три месяца и призвал не делать преждевременных выводов о доминировании команды.

Эта победа была чудом. Такого не происходило примерно с Катовицы в 2024 году, и я сомневаюсь, что этот состав когда-либо снова сыграет настолько хорошо. У donk рейтинг 1,39 за последние три месяца, а на этом турнире — 1,40. Всё логично — это donk. У sh1ro рейтинг вырос с 1,17 до 1,26. Это заметное улучшение, но ничего невозможного. Всем, кто всерьёз спрашивает, стало ли это началом эры Spirit: спуститесь на землю.

Team Spirit завершила BLAST Open Porto без поражений в сериях, обыграв MOUZ в финале со счётом 3:1. Donk получил награду MVP турнира. Для команды это второй трофей подряд после победы на Esports World Cup и третий в 2026 году после PGL Astana.