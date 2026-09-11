Riot Games запретит клубам Valorant держать два состава с 2027 года

Riot Games планирует запретить партнёрским организациям Valorant иметь два активных ростера с начала сезона VCT 2027. NRG уже распустила академический состав, аналогичный шаг сделала корейская Gen.G.

Правило направлено против ситуаций, в которых две команды одного клуба встречаются друг с другом. Ограничение не коснётся составов Game Changers — они по-прежнему смогут существовать параллельно с основной командой и участвовать в открытых квалификациях.

Помимо этого, Riot ужесточает правила резидентства. Команды обязаны иметь минимум трёх игроков из своего «домашнего региона» и не более двух легионеров. Импорт теперь считается не на уровне континента, а на уровне региона — например, турецкий игрок будет считаться легионером для европейской команды. Для текущих партнёрских составов, не соответствующих правилу, предусмотрен переходный период.

С 2027 года VCT переходит от лигового формата к открытой турнирной модели — кикоффы в каждом регионе будут включать восемь партнёрских команд и четыре команды из открытых квалификаций.