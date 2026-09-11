Назван исполнитель роли Ангела в новом фильме про Людей Икс

Ангела в новых «Людях Икс» сыграет Эйса Германн. Актёр прежде всего известен по сериалу «Поколение «Ви».

Сэди Синк сыграет Джин Грей, роль Циклопа досталась звезде картины «Под огнём» Киту Коннору, а мутанта Эмму Фрост исполнит Самара Уивинг, известная по дилогии хорроров «Я иду искать». Шторм же сыграет Майя Бойд.

Ангел и Шторм в комиксах Marvel

Фото: Marvel Comics

Новый фильм «Люди Икс» снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel, под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу.

Съёмки супергеройского блокбастера, на который Marvel делает большие ставки, стартуют в 2027 году.