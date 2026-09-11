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Появился новый постер боевика Matchbox с Джоном Синой

Появился новый постер боевика Matchbox с Джоном Синой
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Apple опубликовала новый постер боевика Matchbox The Movie с Джоном Синой в одной из главных ролей. Картина выйдет 9 октября в Apple TV.

Новый постер боевика Matchbox

Фото: Apple

Предстоящая картина основана на знаменитом бренде игрушечных машинок Matchbox. Лента рассказывает об агенте ЦРУ Шоне, который случайно втягивает своих старых друзей в опасное приключение, связанное с международным заговором и атомной боеголовкой.

Главные роли исполнили Джон Сина («Миротворец»), Джессика Бил («Иллюзионист»), Сэм Ричардсон («Шпион») и другие актёры. Режиссёром выступил Сэм Харгрейв — постановщик серии боевиков «Тайлер Рейк».

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