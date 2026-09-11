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Старые друзья — на новом постере второго сезона перезапуска «Клиники»

Старые друзья — на новом постере второго сезона перезапуска «Клиники»
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Hulu опубликовал новый постер продолжения перезапуска легендарной «Клиники». На нём можно увидеть все знакомые лица — старых и любимых героев.

Новый постер 11-го сезона сериала «Клиника»

Фото: Hulu

10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Возрождённое шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.

11-й сезон «Клиники» начнёт выходить 30 сентября.

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