Старые друзья — на новом постере второго сезона перезапуска «Клиники»

Hulu опубликовал новый постер продолжения перезапуска легендарной «Клиники». На нём можно увидеть все знакомые лица — старых и любимых героев.

Новый постер 11-го сезона сериала «Клиника»

Фото: Hulu

10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины.

Возрождённое шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.

11-й сезон «Клиники» начнёт выходить 30 сентября.