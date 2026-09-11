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Создатель «Офиса» не считает, что шоу нужно перезапускать

Создатель «Офиса» не считает, что шоу нужно перезапускать
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Создатель легендарного сериала «Офис» Грег Дэниелс не считает, что шоу нуждается в перезапуске. Более того, фанаты частично удовлетворены, поскольку выходит проект «Газета», разворачивающийся в той же вселенной.

По словам автора, люди всегда хотят знать, как их любимые персонажи живут и существуют дальше, но в этом нет острой необходимости, считает Грег.

Нам не нужно выяснять, чем все персонажи занимаются… казалось, что людям понравился финал, и ты просто рискуешь многим, снова открывая эту дверь.

А вот новый сезон «Газеты» уже вышел на стриминге Peacock. Для просмотра доступны все 10 серий сразу.

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