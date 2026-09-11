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Новый хоррор Дрю Хэнкока, режиссёра «Компаньона», выйдет 12 ноября 2027 года

Новый хоррор Дрю Хэнкока, режиссёра «Компаньона», выйдет 12 ноября 2027 года
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По данным The Hollywood Reporter, новый хоррор Дрю Хэнкока, режиссёра «Компаньона», выйдет в зарубежный прокат 12 ноября 2027 года.

Картина Seasons расскажет о супружеской паре, которая покупает ранчо своей мечты. Вскоре они узнают, что на этой земле обитают древние духи, которые в начале каждого сезона подвергают их всё более пугающим ритуалам. За основу истории взят рассказ с Reddit Мэтта и Харрисона Куири.

Хэнкок, известный по прошлогоднему триллеру «Компаньон», снимет ленту по собственному сценарию. Фильм будет снят по мотивам книги Мэтта Куири и Харрисона Куири «Старая страна», вышедшей в 2022 году.

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