Злой Логан и Джин Грей — на новых скриншотах игры «Росомаха» для PS5

Sony поделилась несколькими свежими скриншотами игры «Росомаха» для PS5. На них можно увидеть яростного героя, Джин Грей, злодея Натаниеля Эссекса, которого сыграл Трой Бейкер, и других персонажей.

Новые скриншоты «Росомахи»

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

Фото: Sony

«Росомаха» — новый проект студии Insomniac Games, создателей «Человека-паука», «Майлза Моралеса» и Ratchet & Clank. Это линейный экшен от третьего лица, который расскажет историю Джеймса Хоулетта, мутанта, вооружённого выдвижными когтями и способностью к самоисцелению.

Релиз игры состоится 15 сентября эксклюзивно на PS5. Озвучка на русском языке наверняка будет, но мы не узнаем этого до релиза.