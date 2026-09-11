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Тираж тактического шутера Wardogs превысил 1,25 млн копий в день релиза

Тираж тактического шутера Wardogs превысил 1,25 млн копий в день релиза
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Разработчики тактического онлайн-шутера Wardogs объявили, что его тираж перевалил за 1, 25 млн копий в день выхода. По этому случаю приготовили арт.

Поздравительный арт Wardogs с миллионом проданных копий

Фото: Bulkhead

Одной из главных особенностей проекта стало участие трёх команд по 33 пользователя в каждой — всё это в одном матче. Группам предстоит сражаться за контроль территорий на больших картах. Перед каждым возрождением пользователю необходимо покупать патроны и снаряжение. Кроме того, в шутере доступны транспорт и возведение баз.

Разработчиками Wardogs выступила студия Bulkhead. Пиковый онлайн шутера превысил 285 тыс. игроков. Дата выхода полноценной версии игры пока неизвестна.

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