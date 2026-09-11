В России запустили 5G, но только для владельцев Android

В Минцифры рассказали о запуске в России 5G. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения открыли пока в 16 городах страны для всех владельцев Android.

Покрытие сети пятого поколения запустили в Москве, Твери, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. 5G обеспечивают МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2. Но не во всех городах каждый оператор поддерживает доступ к сети.

В ведомстве отметили, что у пользователей iPhone не будет доступа к 5G, пока Apple не примет соответствующее решение.