В России хотят сделать «Алису AI» неудаляемой на смартфонах

В работе у Минцифры находится документ, в котором говорится о намерении сделать «Алису AI» неудаляемой на смартфонах в России. То есть это приложение будет заранее предустанавливаться и его нельзя будет удалить — прямо как RuStore.

Для ИИ-ассистента от «Яндекса» также предусмотрен отдельный набор разрешений: автоматическое фоновое обновление, фоновые службы для уведомлений и возможность голосовой активации. То есть всё это будет работать автоматически без надобности включать опции.

Меры должны обеспечить равные конкурентные условия для отечественных и зарубежных решений.

Окончательного решения на этот счёт пока не принято.