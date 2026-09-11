Состоялся релиз NHL 27 — хоккейный симулятор вышел на PS5 и Xbox Series

11 сентября компания Electronic Arts выпустила NHL 27 — новую часть знаменитого хоккейного симулятора. Игра официально вышла на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, а владельцы Deluxe-издания начали игру на неделю раньше.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS NHL. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Главной особенностью нового проекта стало возвращение онлайн-режима Connected Franchise, который в последний раз был в NHL 14. Теперь в игре можно управлять командами вместе с другими пользователями и создавать онлайн-лиги. Кроме того, NHL 27 получила улучшенную трансляцию матчей в духе официальных телевизионных показов.

Обычное издание продаётся за $ 69,99 (около 5500 рублей), а расширенное — за $ 99,99 (около 7800 рублей). На обложке NHL 27 красуется канадский нападающий из клуба «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини.