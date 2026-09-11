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Звезда «Очень странных дел» Ноа Шнапп сыграет в триллере «Украсть у Пабло»

Звезда «Очень странных дел» Ноа Шнапп сыграет в триллере «Украсть у Пабло»
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По данным Deadline, звезда «Очень странных дел» Ноа Шнапп сыграет в триллере «Украсть у Пабло».

Фильм, основанный на реальных событиях 1980-х годов, рассказывает о Реде, подростке, оказавшемся в системе патронатного воспитания, который вместе со своим лучшим другом Диланом устраивает нелегальную вечеринку для скейтбордистов в заброшенном особняке во Флориде. С виду обычное развлечение друзей превращается в кошмар, когда ребята узнают, что поместье принадлежит Пабло Эскобару.

С Ноа в ленте также сыграют Давид Мазуз и Сеу Жоржи, а режиссёром выступит Карлос В. Гутьеррес. Даты выхода у «Украсть у Пабло» пока нет.

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