По данным Deadline, звезда «Очень странных дел» Ноа Шнапп сыграет в триллере «Украсть у Пабло».

Фильм, основанный на реальных событиях 1980-х годов, рассказывает о Реде, подростке, оказавшемся в системе патронатного воспитания, который вместе со своим лучшим другом Диланом устраивает нелегальную вечеринку для скейтбордистов в заброшенном особняке во Флориде. С виду обычное развлечение друзей превращается в кошмар, когда ребята узнают, что поместье принадлежит Пабло Эскобару.

С Ноа в ленте также сыграют Давид Мазуз и Сеу Жоржи, а режиссёром выступит Карлос В. Гутьеррес. Даты выхода у «Украсть у Пабло» пока нет.