«Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет в России 17 сентября

11 сентября состоялась мировая премьера фильма «Практическая магия 2». Продолжение знаменитой комедии так и не вышло в кинотеатрах России из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Комедия выйдет в России 17 сентября — спустя неделю после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 19 сентября.

Фото: Афиша «Пассаж синема»

«Практическая магия 2» расскажет новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью. К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»).