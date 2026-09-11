Трейлер фэнтези-фильма «Живая книга» с Сергеем Безруковым — премьера 4 ноября

Кинокомпания SoFilm представила большой трейлер фильма «Живая книга». Семейное фэнтези выйдет в кинотеатрах России 4 ноября.

Видео доступно во VK. Права на видео принадлежат SoFilm.

Будущая лента расскажет историю Ромы и Виты, которые находят в доме таинственного старика волшебные книги с ожившими литературными героями. Мальчики случайно выпускают на свет злого колдуна Черномора, и теперь им предстоит вернуть всё на свои места.

Главные роли в фильме сыграли Валя Карнавал («Экстрим»), Илья Соболев («Жванецкий»), Константин Хабенский («Метод»), Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступил Денис Гуляр («Любовь зла»).