Триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом выйдет в России в марте 2027 года

Кинокомпания «Вольга» объявила о выходе фильма Day Drinker в России. Новая работа Марка Уэбба («500 дней лета») с Джонни Деппом в главной роли доберётся до страны 25 марта 2027 года.

По сюжету ленты на круизном лайнере барменша знакомится с загадочным пассажиром. Позже герои оказываются втянуты в дела опасного криминального клана во главе с властной и беспощадной Карой.

Это первое появление Деппа в Голливуде после скандального суда со своей бывшей женой Эмбер Хёрд, из-за которого Disney и другие мэйджоры отвернулись от него, разорвав контракты. После этого актёр заявил, что вряд ли вернётся в американское крупнобюджетное кино, однако это всё же произошло. Депп также сыграл Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» — премьера ленты состоится в ноябре.