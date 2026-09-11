15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом выйдет в России в марте 2027 года

Триллер «Вечный странник» с Джонни Деппом выйдет в России в марте 2027 года
Комментарии

Кинокомпания «Вольга» объявила о выходе фильма Day Drinker в России. Новая работа Марка Уэбба («500 дней лета») с Джонни Деппом в главной роли доберётся до страны 25 марта 2027 года.

По сюжету ленты на круизном лайнере барменша знакомится с загадочным пассажиром. Позже герои оказываются втянуты в дела опасного криминального клана во главе с властной и беспощадной Карой.

Это первое появление Деппа в Голливуде после скандального суда со своей бывшей женой Эмбер Хёрд, из-за которого Disney и другие мэйджоры отвернулись от него, разорвав контракты. После этого актёр заявил, что вряд ли вернётся в американское крупнобюджетное кино, однако это всё же произошло. Депп также сыграл Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни» — премьера ленты состоится в ноябре.

Материалы по теме
Фото
Новые кадры фильма «Скрудж» с Джонни Деппом и Рупертом Гринтом — лента выйдет в ноябре
Комментарии