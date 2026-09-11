В ремастере «Ведьмака 3» исправили баги с Плотвой — их можно будет вернуть в настройках

Уже совсем скоро состоится релиз ремастера «Ведьмака 3» — новой версии культового экшена. В студии CD Projekt RED продолжают делиться новыми деталями переиздания: директор по дизайну Каролина Кузя и ведущий левел-дизайнер Майлз Тост раскрыли новые подробности обновленной версии.

Так, в будущем ремастере доработают поведение Плотвы — лошади Геральта из Ривии. Разработчики улучшили искусственный интеллект животного, после чего оно больше не будет застревать на крышах или делать «отжимания». Однако и эту опцию можно будет отключить, если игроки предпочитают классическую, необузданную версию Плотвы.

В ремастере мы исправили поведение Плотвы. Это может расстроить некоторых из вас, однако эту опцию можно отключить. Если вы предпочитаете старую Плотву со всеми её особенностями, то вы сможете оставить её в классическом виде, милости прошу.

Релиз ремастера для «Ведьмака 3» состоится 29 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. А уже в 2027 году выйдет дополнение «Баллады прошлого», финальный аддон про Геральта из Ривии.