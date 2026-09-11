Valve через российских юристов добилась закрытия скинченджера для CS 2

Valve впервые направила досудебную претензию напрямую в Россию — против сервиса Touch Skins, предлагавшего скинченджер для Counter-Strike 2.

Компания действовала через юридическую фирму Melling, Voitishkin & Partners и потребовала прекратить работу сайта и удалить программное обеспечение. Информацией поделился инсайдер Максим Gabe Follower Полетаев.

Фото: Gabe Follower

Touch Skins работал с 2024 года и позволял локально подменять внешний вид оружия, ножей и перчаток в CS2. Предметы не попадали в инвентарь Steam — изменения видел только сам игрок. Valve расценила софт как вмешательство в клиент игры.

В требование компании входило полное удаление сайта, страниц в соцсетях и исходного кода. В случае отказа Valve оставляла за собой право обратиться в суд и потребовать компенсацию. Создатели платформы выполнили требования и объявили о закрытии проекта. До сих пор борьба Valve со сторонним ПО в Counter-Strike в основном ассоциировалась с VAC, блокировками аккаунтов и техническими изменениями игры.