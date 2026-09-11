«Человек-паук: Новый день» посмотрели 75 млн зрителей — почти в два раза меньше «Титаника»

Издание New York Times опубликовало большую статью о современном кино. Журналисты проанализировали киноиндустрию в том числе с точки зрения стоимости билетов на основе успеха фильма «Человек-паук: Новый день».

Так, сборы ленты с Томом Холландом превысили $ 2,4 млрд за полтора месяца в прокате — это уже третий результат в истории кино. Общее число билетов сейчас оценивается примерно в 75 млн штук, что также остаётся высоким показателем для индустрии. Однако если брать «Титаник» Джеймса Кэмерона, то общие продажи билетов драмы в 1997 году составили 137 млн штук, хоть он и собрал в итоге меньше «Паучка» — $ 2,2 млрд.

В New York Times отметили, что с конца XX века стоимость билетов по всему миру выросла как минимум в полтора раза из-за инфляции. Это может означать, что сама киноиндустрия стала менее популярной с точки зрения аудитории, однако в деньгах кино продолжает оставаться одним из самых выгодных и привлекательных медиа.