«Настоящий мусор»: критики уничтожают мультфильм «Том и Джерри: Запретный компас»

4 сентября состоялась мировая премьера мультфильма «Том и Джерри: Запретный компас» — новой полнометражной ленты про приключения знаменитых кота и мыши. Многие критики уже посмотрели проект и разгромили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 0% свежести.

Картину ругают абсолютно за каждый аспект: слишком яркую анимацию, безыдейный сюжет и отсутствие какого-либо креатива. Авторы рецензий отмечают, что в новом мультфильме Том и Джерри становятся второстепенными героями, из-за чего происходящее становится неинтересным. Проект получился раздражающим и не подходящим для просмотра даже для детей.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про мультфильм «Том и Джерри: Запретный компас»:

Ни в коем случае нельзя мириться с этим мусором, который отнимает ваши с трудом заработанные деньги и драгоценное время. Само существование подобного явления – это полнейшая несправедливость.

Даже для детей это зрелище, скорее всего, окажется слишком запутанным и непонятным. Что касается родителей, то мультфильм привлечёт лишь ту редкую группу, которая активно недолюбливает своих детей.

Наблюдать за этим фильмом было всё равно что одновременно слушать крики гиперактивного ребёнка и получать по голове удар от гида, демонстрирующего чудеса Востока.

«Запретный компас» — это просто сплошной беспорядок, который ни на что не годится. Другие короткометражные анимационные фильмы вполне могут быть полнометражными, но даже детям пришлось бы быть довольно неприхотливыми, чтобы получить удовольствие от этого «Тома и Джерри».

Том и Джерри стали второстепенными персонажами в собственном фильме, оттеснёнными на второй план множеством слабо прописанных новичков, которые и занимают большую часть экранного времени.

«Запретный компас» рассказывает о том, как Том и Джерри гонятся друг за другом в музейном зале. В один момент они запускают древний компас, который волшебным образом отправляет героев в совершенно незнакомый мир. Теперь им предстоит объединиться, чтобы выжить и вернуться к привычному образу жизни.