В LG прокомментировали обвинения в слежке за людьми через телевизоры

Компания LG прокомментировала информацию о том, что её телевизоры тайно записывают звук и данные пользователей. Обращение производителей было опубликовано на сайте Tom's Hardware.

LG заявила, что её телевизоры со Smart TV действительно способны записывать звук, даже в режиме ожидания. При этом компания сообщила, что данная функция не может быть активирована без пользователя. Устройства также способны сканировать помещения, чтобы выяснить количество гаджетов, находящихся рядом, — по словам производителя, это нужно для возможного обмена контентом.

Утверждения, сделанные в недавно опубликованном видеоролике, не соответствуют действительности. Телевизоры LG обрабатывают голосовые данные только тогда, когда нажата и удерживается кнопка голосового управления на пульте дистанционного управления или когда распознаётся кодовое слово, например, «Привет, LG», после того как пользователь активировал функцию распознавания голоса на большом расстоянии. Для обеспечения функциональности Smart TV телевизоры LG обладают возможностью сканирования и подключения к ближайшим устройствам в той же сети. Это стандартная функция, обычно предоставляемая «умными телевизорами» и гаджетами для «умного дома».

Ранее YouTube-канал Gamers Nexus опубликовал ролик, где авторы протестировали несколько популярных моделей телевизоров LG. Они заявили, что устройства тайно собирают различные данные о своих пользователях: записывают окружающий звук и данные пользователей.