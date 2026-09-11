G2 обыграла FURIA и вышла в полуфинал FISSURE Playground 3 по CS 2
G2 Esports победила FURIA в четвертьфинале FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2 со счётом 2:0 — 16:14 на Ancient и 13:3 на Dust2.
Лучшим игроком серии стал израильтянин Никита HeavyGod Мартыненко — 42 фрага при 25 смертях и рейтинг 1,43. У FURIA худшим стал Габриэль FalleN Толедо с рейтингом 0,51 и K/D 13-33.
В полуфинале G2 сыграет с BetBoom Team, которая играет турнир без поражений. FURIA была второй на IEM Cologne Major 2026 и выиграла FISSURE Playground 2 в сентябре 2025 года — защитить титул не удалось.
FISSURE Playground 3 проходит с 8 по 13 сентября в Сучжоу, Китай, с призовым фондом $ 1 млн.