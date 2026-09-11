«Буря в стакане воды»: Пирс Броснан — о скандале с Томом Харди на съёмках «Гангстерленда»

Агентство Press Association взяло интервью у звезды сериала «Гангстерленд» Пирса Броснана. Он рассказал о скандале с Томом Харди на съёмках второго сезона криминального шоу.

По словам артиста, конфликт напоминал бурю в стакане воды. При этом Броснан признался, что любит Тома Харди и является поклонником его творчества. Он также отметил, что артисты из сериала превратились в очень сплочённую команду.

О боже, это была настоящая буря в стакане воды. Я обожаю этого парня. Я обожаю Тома Харди. Я огромный поклонник его творчества. Честное слово. Мы как компания, как семья, очень сплочённая команда. Все приходят на работу и готовы приступить к делу. Всё происходит очень быстро, поэтому мы не ходим куда-нибудь пообщаться, в паб или подобные места.

Второй сезон «Гангстерленда» стартует 18 сентября, а съёмки третьего должны начаться осенью. Ранее стало известно, что Том Харди покинул проект из-за конфликта на съёмках. Однако вскоре СМИ сообщили, что авторы договорились с актёром и он сыграет в третьем сезоне.