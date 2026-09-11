Инсайдер раскрыл главного злодея Marvel после «Мстителей: Судный день»

Знаменитый инсайдер MyTimeToShineHello рассказала, кто станет главным злодеем киновселенной Marvel после Доктора Дума. По её словам, в роли основного антагониста следующей Саги выступит Апокалипсис, известный по комиксам про Людей Икс.

По словам инсайдера, на появление персонажа намекает предстоящий фильм о команде мутантов — в нём главным злодеем выступит Мистер Синистер, которого исполнит Адам Драйвер. MyTimeToShineHello отметила, что он будет работать на Апокалипсиса, а сам антагонист появится в небольшом эпизоде, став в будущем важным вызовом для супергероев киновселенной. Сама студия Marvel пока не анонсировала главного злодея в предстоящих фильмах.

В перезапуске «Людей Икс» в киновселенной Marvel Мистер Синистер работает на Апокалипсиса и, по сообщениям, он появится в небольшом эпизоде, готовясь стать главным злодеем следующей Саги.

Апокалипсис уже появлялся в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» 2016 года — его сыграл Оскар Айзек («Дюна»). Кроме того, антагонист сыграл важную роль во втором сезоне мультсериала «Люди Икс ’97», который завершился 12 августа.

Фильм про команду Люди Икс снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу. Главные роли сыграют Инди Наварретти (Роуг), Кристофер Эбботт (Чарльз Ксавьер), Кит Коннор (Циклоп), Сэди Синк (Джин Грей), Самара Уивинг (Эмма Фрост) и Майя Бойд (Шторм).