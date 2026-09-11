15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Инсайдер раскрыл главного злодея Marvel после «Мстителей: Судный день»

Инсайдер раскрыл главного злодея Marvel после «Мстителей: Судный день»
Комментарии

Знаменитый инсайдер MyTimeToShineHello рассказала, кто станет главным злодеем киновселенной Marvel после Доктора Дума. По её словам, в роли основного антагониста следующей Саги выступит Апокалипсис, известный по комиксам про Людей Икс.

По словам инсайдера, на появление персонажа намекает предстоящий фильм о команде мутантов — в нём главным злодеем выступит Мистер Синистер, которого исполнит Адам Драйвер. MyTimeToShineHello отметила, что он будет работать на Апокалипсиса, а сам антагонист появится в небольшом эпизоде, став в будущем важным вызовом для супергероев киновселенной. Сама студия Marvel пока не анонсировала главного злодея в предстоящих фильмах.

В перезапуске «Людей Икс» в киновселенной Marvel Мистер Синистер работает на Апокалипсиса и, по сообщениям, он появится в небольшом эпизоде, готовясь стать главным злодеем следующей Саги.

Апокалипсис уже появлялся в фильме «Люди Икс: Апокалипсис» 2016 года — его сыграл Оскар Айзек («Дюна»). Кроме того, антагонист сыграл важную роль во втором сезоне мультсериала «Люди Икс ’97», который завершился 12 августа.

Фильм про команду Люди Икс снимет Джейк Шрейер — ранее он выступил режиссёром другой картины киновселенной Marvel под названием «Громовержцы*». Проект выйдет после фильма «Мстители: Секретные войны», который частично перезапустит супергеройскую франшизу. Главные роли сыграют Инди Наварретти (Роуг), Кристофер Эбботт (Чарльз Ксавьер), Кит Коннор (Циклоп), Сэди Синк (Джин Грей), Самара Уивинг (Эмма Фрост) и Майя Бойд (Шторм).

О другом фильме киновселенной Marvel:
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым
Самый личный фильм о Питере Паркере: почему «Человек-паук: Новый день» оказался крутым