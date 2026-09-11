Xtreme Gaming представила обновлённый состав по Dota 2

Китайская организация Xtreme Gaming представила ростер на следующий сезон. Анонс состоялся на официальной странице клуба в социальной сети Weibo.

В обновлённый состав вошли керри Ван Ame Чуньюй, мидер Го Xm Хунчэн, оффлейнер Николас zeal Лим, а также саппорты Чжао XinQ Цзысин и Е BoBoKa Жибяо. Тренером команды назначен Ван Maps Ютянь, ранее занимавший позицию ассистента.

Единственным участником из прошлого состава остался Ame. XinQ вернулся в команду после перерыва, а BoBoKa сменил Дин Dy Сяобиня, который ранее объявил о завершении карьеры. Maps сменил на посту Чжан Lanm Чжичэна, работавшего с коллективом в конце прошлого сезона.

Когда состоится дебют обновлённого состава, пока неизвестно.