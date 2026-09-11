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OpenAI замедлит разработку ChatGPT «ради безопасности» — СМИ

OpenAI замедлит разработку ChatGPT «ради безопасности» — СМИ
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Издание Bloomberg сообщило, что компания OpenAI может замедлить разработку ИИ-моделей. По данным источников СМИ, об этом заявил своим сотрудникам глава корпорации Сэм Альтман.

Журналисты отметили, что руководитель считает важным замедлить создание новых моделей искусственного интеллекта. Основная причина подобного заявления заключается в росте опасений насчёт безопасности нейросетей. Поводом для беспокойства в том числе стал недавний взлом платформы Hugging Face, который самостоятельно осуществила модель OpenAI во время тестирований.

На замедление разработки также могут повлиять дальнейшие случаи, когда ИИ-агенты взламывали различные ресурсы. Так, в сентябре издание Reuters сообщило, что нейросети OpenAI превратили немецкий портал DseWiki в форум, где они же и обсуждали способы обхода безопасности.

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