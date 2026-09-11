«Они чисто отбывают номер». OverDrive — об игре FURIA перед уходом FalleN из CS 2

Аналитик Алексей OverDrive Бирюков раскритиковал игру FURIA Esports на последних турнирах по Counter-Strike 2.

По его мнению, команда играет без мотивации, а капитан Габриэль FalleN Толедо уже не справляется с нагрузкой.

Я не понимаю, в чём смысл для FURIA кататься по турнирам без отдыха. Они чисто отбывают номер. Приехали, зашли на сервер, помучились, получили ЗП, поехали на следующий турнир. Мало того, что он уже вообще не вывозит, так ещё и создаётся впечатление, что его просто сливают. Игроки даже не пытаются выигрывать.

FalleN — двукратный чемпион мэйджоров и один из самых влиятельных игроков в истории дисциплины. В апреле он объявил, что завершит карьеру в конце 2026 года и доиграет сезон в составе FURIA. На FISSURE Playground 3 команда заняла 5-6-е место, проиграв G2 в четвертьфинале со счётом 0:2. На второй карте FalleN завершил матч с рейтингом 0,51 и K/D 13-33.