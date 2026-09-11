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Первые кадры «Хирурга» — триллера в духе «Джона Уика» и «Больницы Питт»

Первые кадры «Хирурга» — триллера в духе «Джона Уика» и «Больницы Питт»
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Издание Entertainment Weekly представило первые кадры фильма «Хирург». Триллер впервые покажут на кинофестивале в Торонто 12 сентября. Дата выхода проекта в мировом прокате пока неизвестна.

Фото: Thunder Road Films/Entertainment Weekly

Фото: Thunder Road Films/Entertainment Weekly

Фото: Thunder Road Films/Entertainment Weekly

Фото: Thunder Road Films/Entertainment Weekly

Картина расскажет историю недавно вышедшего на пенсию врача. В один момент её похищают преступники и заставляют оперировать влиятельного главаря банды. Авторы описывают фильм как смесь «Джона Уика» с сериалом «Больница Питт».

Главную роль исполнила звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео. В фильме также сыграли Мартин Фриман («Шерлок») и Юрий Колокольников («Левша»). Режиссёром выступил Рошан Сети, который сам является хирургом.

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