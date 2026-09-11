В Майами-Бич одобрили рекламу GTA 6 — с ограничениями

Власти американского города Майами-Бич одобрили рекламу GTA 6 на своей территории. Чиновники разрешили проводить переговоры по поводу маркетинговой кампании предстоящей игры.

Городской совет принял такое решение после голосования: четыре политика проголосовали «за» показ рекламы, а три — «против». Один из представителей властей Дэвид Суарес раскритиковал решение, заявив, что в игре демонстрируется слишком много насилия в отношении полицейских. Он показал кадры из проекта, где видны перевёрнутые машины правоохранителей.

Тем не менее совет одобрил рекламу, но с определёнными условиями. Показывать название GTA 6 нельзя — авторы могут использовать только цифру VI, а также надпись Vice City. Кроме того, рекламные материалы нельзя размещать на достопримечательностях и вышках спасателей. В большинстве случаев маркетинг коснётся пляжных шезлонгов и зонтиков. Власти также отметили, что сделка с Rockstar Games обойдётся компании в $ 3 млн, но чиновники рассчитывают, что разработчики заплатят около $ 4 млн.

Ранее реклама GTA 6 в Майами вызывала большое обсуждение в штате Флорида. В августе шериф округа Майами-Дейд выступил против проведения маркетинговой кампании игры из-за того, что проект построен вокруг показа криминальной деятельности. При этом в самом городе демонстрация рекламных материалов разрешена.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую GTA выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры. Ранее авторы игры из компании Rockstar Games провели большую презентацию проекта на стриминговом сервисе Netflix, где продемонстрировали геймплей предстоящего хита.