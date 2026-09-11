В Valorant открылся конкурс прогнозов к чемпионату мира Champions 2026

Riot Games запустила систему прогнозов к предстоящему Valorant Champions 2026. Игроки могут авторизоваться через учётную запись Riot и выбрать фаворитов группового этапа.

Приём прогнозов на первую стадию продлится до 24 сентября, после чего откроется доступ к сетке плей-офф. За участие и точность «пикемов» игроки получат внутриигровые награды: всем участникам — звание «Все просчитано», за безошибочный прогноз — звание «100%». Лучшие 50% получат брелок «Небесный камень», а топ-20% — «Мастер конкурса прогнозов: Небесный камень».

Valorant Champions 2026 пройдёт в Шанхае с 24 сентября по 18 октября. На турнире выступят 16 коллективов из четырёх регионов, которые разыграют призовой фонд в размере $ 2,25 млн.