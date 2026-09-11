BC.Game сыграет на XSE Pro League в Лояне в борьбе за место на мэйджоре по CS 2
BC.Game подтвердила участие состава по Counter-Strike 2 в XSE Pro League Luoyang 2026. LAN-турнир пройдёт с 29 октября по 1 ноября в китайском Лояне с призовым фондом $ 50 тыс.
Турнир может стать одним из решающих для команды s1mple в борьбе за приглашение на PGL Major Singapore 2026. Итоговый срез VRS назначен на 2 ноября — XSE Pro League завершится за день до дедлайна. На 10 сентября BC.Game занимает 38-е место в мировом рейтинге VRS.
Ранее BC.Game не прошла открытую квалификацию на PGL Masters Bucharest 2026, уступив FOKUS в полуфинале со счётом 1:2. Помимо XSE Pro League, перед срезом команда планирует выступить на ROG Journey и DraculaN Season 7.
PGL Major Singapore 2026 пройдёт с 25 ноября по 13 декабря с призовым фондом $ 1,25 млн.
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