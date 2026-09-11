15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Marvel Rivals стартовал 10-й сезон с Горром и событием про Локи

В Marvel Rivals стартовал 10-й сезон с Горром и событием про Локи
Комментарии

11 сентября в онлайн-игре Marvel Rivals стартовал 10-й сезон. Обновление под названием Butcher's Blasphemy уже доступно для скачивания на ПК и консолях.

Фото: NetEase

Вместе с началом нового сезона в игру добавили играбельного персонажа — Горра, Убийцу богов. Он представляет собой антагониста из комиксов про Тора и выступает в качестве дуэлянта. Главной особенностью злодея стал Некромеч Вечной тьмы, который может превращаться в косу. Кроме того, Горр умеет вызывать миньонов, быстро летать по карте, а также объединяться с Хелой или Веномом в командной способности.

В 10-м сезоне разработчики добавили новый ивент под названием «Тетрамерон», которое связано с Локи. Пользователи должны помочь богу обмана выполнять различные задания, получая в награду косметические предметы. В рамках обновления авторы также улучшили скорость атак Алой Ведьмы и добавили способность «Алый сглаз» — с её помощью можно выпустить магию хаоса, которой можно уничтожать врагов.

О другой популярной видеоигре:
«Ведьмак 3», «Мафия 3» и Kingdom Come: стоит ли играть в The Blood of Dawnwalker
«Ведьмак 3», «Мафия 3» и Kingdom Come: стоит ли играть в The Blood of Dawnwalker
Комментарии