«Был слишком смешным»: из фильма «Обитель зла» по Resident Evil вырезали множество шуток

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у режиссёра предстоящего фильма «Обитель зла» по видеоигровой серии Resident Evil Зака Креггера. Он рассказал о тестовых показах хоррора для фокус-группы.

По словам постановщика, из картины пришлось вырезать множество комедийных сцен. Всё потому, что во время показов зрители посчитали ленту слишком смешной. При этом Креггер не жалеет, ведь после правок «Обитель зла» понравилась ему ещё больше.

Я узнал, что людям фильм очень понравился, но они посчитали его слишком смешным. Поэтому после тестовых показов я убрал из него как можно больше шуток. В итоге я обнаружил, что фильм понравился не только зрителям, но и мне самому. Немного юмора очень помогает в фильме ужасов, и я не жалею насчёт шуток, которые убрал.

Премьера фильма «Обитель зла» в мировом прокате состоится 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад». Главные роли в ленте исполнили Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).