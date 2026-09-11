В коробке с iPhone 18 будет только провод для зарядки — и больше ничего

На официальном сайте компании Apple появилась информация о комплектации смартфонов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Выяснилось, что предстоящие гаджеты будут поставляться без документации в коробках.

Теперь устройства будут продаваться только вместе с кабелем USB-C. При этом в предыдущих моделях iPhone 17 Pro инструкции по пользованию смартфонами прилагалась в комплекте. Судя по всему, Apple продолжает придерживаться плана по сокращению габаритов коробок и оптимизации использования сырья. Ранее компания отказалась от продажи смартфонов вместе с зарядным адаптером и наушниками — это произошло во время выхода iPhone 12 в 2020 году.

Apple анонсировала новые смартфоны 9 сентября. На презентации представили iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, а также iPhone Duo, который стал первым складным устройством компании. Устройства Pro поступят в продажу уже 18 сентября, а Duo выйдет 23 октября.