«Я был в шоке»: Гари Олдман вспомнил, как узнал о смерти Хита Леджера

На международном кинофестивале в Торонто выступил Гари Олдман («Медленные лошади»). Артист рассказал, как узнал о смерти Хита Леджера, вместе с которым он сыграл в культовом фильме «Тёмный рыцарь».

По словам актёра, у него остались самые тёплые воспоминания о дружбе с исполнителем роли Джокера. Олдман заявил, что его менеджер Дуглас Урбански рассказал ему о смерти Леджера в 2008 году — артист был в полном шоке от случившегося.

У меня остались самые тёплые воспоминания о дружбе с ним. Дуглас сообщил мне новость о его смерти. Я был в полном шоке.

Хит Леджер скончался в январе 2008 года в возрасте 28 лет. За свою карьеру он прославился ролями в таких фильмах, как «Патриот», «История рыцаря» и «10 причин моей ненависти». За роль Джокера в «Тёмном рыцаре» Кристофера Нолана он получил посмертную премию «Оскар» в качестве лучшего актёра второго плана.