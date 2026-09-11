ESL представила календарь турниров по Dota 2 на сезон-2026/2027
ESL FACEIT Group опубликовала расписание турниров по Dota 2 в рамках ESL Pro Tour на сезон-2026/2027. В календарь вошли четыре соревнования с общим призовым фондом $ 3 млн.
Расписание основных турниров:
- DreamLeague Season 30 — 2-13 декабря, $ 750 тыс.;
- DreamLeague Season 31 — 20-31 января, $ 500 тыс.;
- ESL One Europe — 4-11 апреля, $ 1 млн;
- DreamLeague Season 32 — 26 апреля – 9 мая, $ 750 тыс.
Параллельно пройдут три сезона второго дивизиона: Series 5 (6-19 ноября), Series 6 (9-18 января) и Series 7 (13-24 апреля). Division 2 предназначен для команд, которые не попали в основной состав участников EPT-турниров, и позволяет им набирать рейтинговые очки. Набранные очки EPT определят приглашения на Esports World Cup 2027.
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