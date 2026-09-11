«Этот турнир разминка». S1ren — об ожиданиях BetBoom Team от FISSURE Playground 3 по CS 2
Игрок BetBoom Team Павел s1ren Оглоблин в интервью HLTV рассказал о подходе команды к FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2.
По словам Оглоблина, турнир в Китае — не главная цель, а подготовка к серии европейских LAN-турниров, которые стартуют через три недели. При этом по тренировкам команда способна навязать борьбу FURIA, Legacy и G2.
Этот турнир — разминка: буквально через 20 дней стартует турне по Европе, где нас ждут три крупных турнира подряд. Здесь мы стараемся набрать уверенность, чтобы хорошо выступить далее.
BetBoom Team вышла в полуфинал FISSURE Playground 3 после победы над MIBR со счётом 2:0. Турнир проходит в Сучжоу с призовым фондом $ 1 млн.
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