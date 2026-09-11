15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Этот турнир разминка». S1ren — об ожиданиях BetBoom Team от FISSURE Playground 3 по CS 2

«Этот турнир разминка». S1ren — об ожиданиях BetBoom Team от FISSURE Playground 3 по CS 2
Комментарии

Игрок BetBoom Team Павел s1ren Оглоблин в интервью HLTV рассказал о подходе команды к FISSURE Playground 3 по Counter-Strike 2.

По словам Оглоблина, турнир в Китае — не главная цель, а подготовка к серии европейских LAN-турниров, которые стартуют через три недели. При этом по тренировкам команда способна навязать борьбу FURIA, Legacy и G2.

Этот турнир — разминка: буквально через 20 дней стартует турне по Европе, где нас ждут три крупных турнира подряд. Здесь мы стараемся набрать уверенность, чтобы хорошо выступить далее.

BetBoom Team вышла в полуфинал FISSURE Playground 3 после победы над MIBR со счётом 2:0. Турнир проходит в Сучжоу с призовым фондом $ 1 млн.

Материалы по теме
G2 обыграла FURIA и вышла в полуфинал FISSURE Playground 3 по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android