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Черновой сценарий нового «Джеймса Бонда» уже готов

Черновой сценарий нового «Джеймса Бонда» уже готов
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В эфире британской радиостанции Greatest Hits Radio выступил создатель сериала «Острые козырьки» Стивен Найт. Он рассказал о работе над сценарием нового фильма про Джеймса Бонда.

По словам автора, черновая версия сценария уже готова. Найт не раскрыл каких-либо деталей сюжета, но отметил, что счастлив работать над будущей картиной. Он уверен, что фильм получится потрясающим.

Чувствую, будто исполняю свой долг перед королём и страной, берясь за это дело. Мне безумно приятно писать этот сценарий. Для меня большая честь получить такое предложение. И я верю, что всё будет просто замечательно. Я действительно верю, что это будет потрясающий фильм.

Ранее Стивен Найт намекнул, что знает исполнителя роли Джеймса Бонда в новом фильме. Во время выступления на шоу Today его спросили, пишет ли он сценарий, обладая информацией об артисте, или основывается только на уже существующей информации о персонаже. Автор ответил, что использовал оба подхода.

Новый фильм про Джеймса Бонда планируют выпустить в мировом прокате в 2028 году. Режиссёром выступит автор «Дюны» Дени Вильнёв.

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