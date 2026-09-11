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Авторы Control: Resonant пересказали сюжет Control в пятиминутном видео

Авторы Control: Resonant пересказали сюжет Control в пятиминутном видео
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Студия Remedy представила видео с пересказом событий игры Control 2019 года. Разработчики опубликовали пятиминутный ролик в преддверии релиза сиквела под названием Control: Resonant.

Видео доступно на YouTube-канале Remedy Entertainment. Права на видео принадлежат Remedy.

Рассказчиком в видео выступает актриса Кортни Хоуп — она исполнила роль главной героини Джесси в оригинальной игре. В ролике она пересказывает основные события проекта, включая знакомство протагониста с секретным Федеральным Бюро Контроля и поиском пропавшего брата. На YouTube-канале разработчиков видео доступно с русскими субтитрами.

Control: Resonant выйдет 24 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Главным героем нового экшена выступит брат героини первой части Дилан, а сама игра станет слэшером с упором на акробатику вместо шутера. События игры развернутся в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу. Игра также получит русский язык, как и все последние проекты студии Remedy.

Системные требования предстоящей игры:
Детальные системные требования Control: Resonant
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