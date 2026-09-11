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Новая организация с Ближнего Востока может войти в Dota 2 — слух

Новая организация с Ближнего Востока может войти в Dota 2 — слух
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Комментатор и блогер Даниил 1ceN1ce Халиков сообщил о возможном появлении новой ближневосточной организации на профессиональной сцене Dota 2.

По его словам, клуб может занять место Team Falcons, которая закрыла подразделение после The International 2026, и Nigma Galaxy, чей состав, по слухам, находится на грани роспуска. Главным кандидатом Халиков считает Geekay Esports.

Среди других потенциальных кандидатов комментатор выделил Twisted Minds, AlQadsiah Esports, NASR Esports и YaLLa Esports, однако большинство из них счёл маловероятными вариантами. Ни одна из перечисленных организаций официально не заявляла о планах выхода в Dota 2. Falcons завершила выступления в дисциплине после нескольких лет на сцене, за которые организация выиграла The International 2025 и завоевала 11 трофеев.

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Новости. Чемп.Play
  • 11 сентября 2026