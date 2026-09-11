«Перенадутый пузырь лопается». NS — о сокращении LAN-турниров по Dota 2

Комментатор и аналитик Ярослав NS Кузнецов высказался о состоянии турнирной экосистемы Dota 2.

По его словам, за последний год число офлайн-турниров и призовые фонды заметно сократились, а в ближайшем сезоне единственным полноценным LAN-ивентом останется ESL One.

FISSURE Playground ушёл в небытие, BLAST переехал в онлайн и сократил призовые, ESL один остался вместо двух. В ближайший сезон Доту ждёт один LAN-турнир — этот вот самый ESL, всё остальное в онлайне. PGL за ланы не особо считаю, потому что без зрителей. Перенадутый киберспортивный пузырь лопается на глазах, и это ещё не конец — в 28-м году всего ещё меньше будет.

Отдельно Кузнецов выделил Esports World Cup и The International, которые пока сохраняют офлайн-формат. При этом проведение следующего TI комментатор поставил под вопрос.