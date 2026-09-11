ESL сократил призовой фонд турниров по Dota 2 в два раза — ранее сумму уменьшил BLAST

Турнирный оператор ESL проведёт четыре крупных чемпионата по Dota 2 в сезоне-2026/27, причём призовой фонд каждого из них будет ниже, чем на топ-ивентах прошлого сезона.

До мая 2027 года компания проведёт три сезона онлайн-лиги DreamLeague (на двух разыграют по $ 750 тыс., ещё на одном — $ 500 тыс.), а также LAN-турнир ESL One в Европе с призовым $ 1 млн. Таким образом, в этом сезоне ESL разыграет $ 3 млн, хотя в прошлые годы выделяла на «Доту» по $ 5-6 млн.

Несколько последних сезонов почти все топ-турниры по Dota 2 (кроме The International и Esports World Cup) имели призовой фонд в $ 1 млн. В этот раз суммы решили снизить — ранее об этом сообщил BLAST, новый сезон которого также поощрит игроков лишь на $ 750 тыс.