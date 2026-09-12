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В Москве стартовал чемпионат стран БРИКС — 2026 по Tekken 8

В Москве стартовал чемпионат стран БРИКС — 2026 по Tekken 8
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В московском комплексе VK Play Arena начались матчи четвёртого чемпионата стран БРИКС по файтингу Tekken 8.

Участие в турнире принимают 29 киберспортсменов из 18 стран мира. Призовой фонд турнира составляет 1,5 млн рублей.

Сегодня, 12 сентября, игроки в закрытом формате проведут групповой этап и четвертьфинальные матчи. Завтра на арене состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал — вход для зрителей будет свободным по предварительной регистрации.

Россию на чемпионате стран БРИКС — 2026 представляют действующий чемпион России по Tekken 8 Сергей Strog Платов и победитель Кубка России по Tekken 8 Руслан HowFoolish Гулиев.

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