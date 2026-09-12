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Зрители оценили «Практическую магию 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выше первой части

Зрители оценили «Практическую магию 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выше первой части
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10 сентября состоялась мировая премьера фильма «Практическая магия 2» — продолжения мистической комедии с Сандрой Буллок и Николь Кидман в главных ролях. После этого компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила оценку «В+». Таким образом, сиквел понравился зрителям больше, чем первая часть (В-). При этом критики приняли «Практическую магию 2» достаточно холодно: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 36% рекомендаций к просмотру.

Фото: CinemaScore

«Практическая магия 2» рассказывает новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью. Картина неофициально выйдет в России 17 сентября.

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