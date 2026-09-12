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Фильм по веб-хоррору «Каталог Манделы» выйдет в июне 2028 года

Фильм по веб-хоррору «Каталог Манделы» выйдет в июне 2028 года
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Издание Deadline раскрыло дату выхода полнометражного хоррора по знаменитому веб-сериалу «Каталог Манделы». Премьера фильма ужасов в мировом прокате состоится 9 июня 2028 года.

Картина выступит экранизацией YouTube-сериала, который стартовал в 2021 году. Проект рассказывает о вымышленном американском округе Мандела, который захватывают жуткие существа «альтернативы». Они способны захватывать разум людей и доводить их до смерти.

Режиссёром предстоящего фильма выступит создатель оригинального сериала Алекс Кистер. Одним из продюсеров выступает культовый режиссёр Стивен Спилберг («День разоблачения»). Производством картины занимается кинокомпания Amazon MGM Studios.

О другом предстоящем хорроре:
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