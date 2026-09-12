Сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» превысили 200 млн рублей

12 сентября сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» достигли более 200 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя картина добилась на 17-й день с момента выхода — премьера состоялась 27-го числа. Лента занимает первое место в российских чартах, обгоняя комедию «Хитрый койот».

Фото: ЕАИС

Мультфильм рассказывает историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» представляет собой прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», премьера которого состоялась в 2024 году. Лента собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.