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Сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» превысили 200 млн рублей

Сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» превысили 200 млн рублей
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12 сентября сборы фильма «Лунтик. Обратная сторона Луны» достигли более 200 млн рублей. По данным ЕАИС, такого показателя картина добилась на 17-й день с момента выхода — премьера состоялась 27-го числа. Лента занимает первое место в российских чартах, обгоняя комедию «Хитрый койот».

Фото: ЕАИС

Мультфильм рассказывает историю знаменитого пришельца, который вновь решает отправиться на Луну. На этот раз цель героя — найти своего папу. В этом ему помогут его друзья — Кузя, Мила, Вупсень и Пупсень, Пчелёнок, Элина и другие жители большого леса.

«Лунтик. Обратная сторона Луны» представляет собой прямое продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», премьера которого состоялась в 2024 году. Лента собрала в прокате около 500 млн рублей и получила премию «Ника» за лучший анимационный фильм.

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