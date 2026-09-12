Зрители оценили драму «Восставший» с Эндрю Гарфилдом выше «Смерти Робин Гуда»

10 сентября состоялась мировая премьера фильма «Восставший» — исторической драмы про Робин Гуда с Эндрю Гарфилдом в главной роли. После этого компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Картина получила оценку «В-». Таким образом фильм понравился зрителям больше, чем недавняя лента «Смерть Робин Гуда» (С+). Критики смешанно оценили «Восставшего»: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 53% свежести.

Фото: CinemaScore

«Восставший» официально вышел в кинотеатрах России 10 сентября, в день мировой премьеры. Действие ленты разворачивается в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость.