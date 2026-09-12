«Понравится зрителям больше чем фильмы». Гари Олдман — о сериале «Гарри Поттер»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у исполнителя роли Сириуса Блэка в фильмах «Гарри Поттер» Гари Олдмана. Он рассказал о своём отношении к предстоящему сериалу про волшебников.

По словам артиста, во время создания предыдущих экранизаций произведений Джоан Роулинг авторы пытались максимально укоротить сюжет, чтобы вместить происходящее в хронометраж картин. Олдман отметил, что сериал позволит дословно повторить события книг, что гораздо больше понравится зрителям.

Нам пришлось многое сократить, чтобы фильмы длились не больше трёх часов. Думаю, сериал будет практически дословно повторять все события книг. На мой взгляд, такой подход больше понравится зрителям.

Первый сезон «Гарри Поттера» стартует уже 25 декабря в онлайн-кинотеатре HBO. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью. Главные роли играют Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Проект вновь расскажет историю Мальчика со шрамом, но в формате семи сезонов.