По вселенной SCP Foundation снимут фильм ужасов от А24

Издание Deadline сообщило, что в работу запущен полнометражный фильм по знаменитой вселенной SCP Foundation. Хоррор планируют выпустить в мировом прокате в 2027 году.

Производством предстоящей картины занимается студия А24, выпустившая нашумевший фильм ужасов «Закулисье реальности». Новая лента станет следующей частью хоррор-антологии «З/Л/О» и будет снята в формате «найденной плёнки» — в картине расскажут сразу несколько историй, связанных с вселенной SCP.

SCP Foundation представляет собой большой интернет-проект, который был запущен в 2007 году. Он включает в себя множество научно-фантастических историй о секретном международном фонде, который изучает монстров и потусторонние явления. Пользователи сами могут писать тексты о выдуманных аномалиях, добавляя в общую энциклопедию. По вселенной SCP выпущено множество крипипаст, а также видеоигр.